Гаджеты: Ноутбук под Ubuntu работал быстрее, чем под Windows 10 (3 фото)



Используя систему открытого программного кода операционные программы основанные на ядре Linux, к тому же распространяемые в основном по бесплатной схеме, завоевали большую популярность у многих пользователей. Специалисты Phoronix провели эксперимент, в ходе которого в очередной раз сравнивалась производительность операционной системы Ubuntu с традиционной системой Windows 10. При этом в качестве базы использовался ноутбук бюджетного сегмента.

При тестировании способностей систем экспериментаторы Phoronix использовали ноутбук Walmart M141, работающий на процессоре AMD Ryzen 3 3200U с графическим процессором Vega 3, тремя ГБ оперативной памяти. Компьютер с 14-ти дюймовым экраном стоит всего 199 долларов.

Аналитики Phoronix сравнили работу устройств, на которых были установлены операционные системы Windows 10 и Ubuntu 20.04 LTS. В результате оказалось, что Ubuntu работает значительно быстрее чем Windows.



После выполнения 63 тестовых заданий основатель и главный редактор Phoronix пришел к выводу, что в 60% случаев Ubuntu 20.04 работала с большей скоростью, чем Windows 10. Используя статистические методы обработки результатов тестирования, эксперт сообщил, что продукция Microsoft отстает от Ubuntu в скорости на 15%.



Экспериментатор отметил, что Ubuntu 20.04 показала лучший результат при работе в графическом редакторе GIMP, в среде Python 3, а также более высокую производительность при трассировке в Intel Trave Tracer. Более высокую производительность ноутбук под управлением Ubuntu продемонстрировал и при рендеринге текста в Java с применением приложения GraphicsMagick.

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