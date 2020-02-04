Партнер Ризатдиновой по «Танцам со звездами» показал голый торс

Партнер Ризатдиновой по «Танцам со звездами» показал голый торс

04.02.2020, 17:07, Новости дня

Украинский хореограф Александр Прохоров на своей странице в Instagram разместил снимки, сделанные во время отдыха на Бали.

«Где вы берете силы и энергию? Что вас мотивирует? Меня очень вдохновляет природа! Она идеальна и безупречна в своем проявлении», – написал он.

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Где вы берете силы и энергию? Что вас мотивирует? Меня очень вдохновляет природа! Она идеальна и безупречная в своём проявлении. . . #force #waterfall #nature #bali #indonesia #dancer #water #

Публикация от Aleksandr Prokhorov (@sasha_prohor) 3 Фев 2020 в 4:28 PST

Прохоров рассказал, что на Бали впервые купался под водопадом.

«Впервые купался под водопадом. Это кайф, ребята. Ощущения себя нового, когда силы природы смывают с тебя весь негатив. Особенно на Бали, в Убуде это особенно чувствуется», – написал он.

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Впервые купался под водопадом. Это кайф, ребята. Ощущения себя нового, когда силы природы смывают с тебя весь негатив.особенно на Бали, в Убуде это особенно чувствуется. . . #ubud #nature #waterfall #me#photo #dancer #choreography #fitnes #body #nude #perfect #myholiday #АлександрПрохоров

Публикация от Aleksandr Prokhorov (@sasha_prohor) 1 Фев 2020 в 6:14 PST

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* . . #dancers #swimming #choreography #bali #beach #sun #ocean #fitnes #run #prohor

Публикация от Aleksandr Prokhorov (@sasha_prohor) 31 Янв 2020 в 8:45 PST

Александр Прохоров был партнером украинской гимнастки Анны Ризатдиновой на шоу «Танцы со звездами 6» на «1+1».

На проекте победили актриса Ксения Мишина и танцовщик Евгений Кот, второе место заняли Ризатдинова и Прохоров, а третье – хореограф Дмитрий Дикусар и актриса Виктория Булитко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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