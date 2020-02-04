Опять постановка. Минобороны РФ предупредило о провокации «Белых касок»

Опять постановка. Минобороны РФ предупредило о провокации «Белых касок»

04.02.2020, 17:07, Новости дня

Печально известные "Белые каски" готовят очередную провокацию в Сирии, сообщает Министерство обороны России. По информации, поступившей в Центр примирения враждующих сторон, представители организации сняли постановочное видео, на котором якобы запечатлены последствия химической атаки в населенном пункте Зерба.

Уточняется, что "Белые каски" собираются обвинить в ударе сирийские ВВС. Также известно, что в ролике, например, видны желтые клубы дыма и пострадавшие с признаками отравления.

Центр примирения враждующих сторон предупреждает, что в ближайшее время провокационное видео появится в социальных сетях, а также в арабских СМИ.

Ранее "Белые каски" заявили, будто самолеты российских ВКС разбомбили госпиталь и пекарню в населенном пункте Эрих. Жертвами налета якобы стали 37 человек. Однако Министерство обороны РФ опровергло эту информацию.

Источник: Вести



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