«Джокер» назван лучшим фильмом года – альтернативная премия «Оскар» от украинского Google

Если бы членами жюри Американской киноакадемии были украинские пользователи, то премия «Оскар» в категории «Лучший фильм» досталась бы картине «Джокер», приз за «Лучшую мужскую роль» вручили бы Леонардо ДиКаприо за работу в фильме «Однажды в… Голливуде», а Скарлетт Йоханссон могла бы получить статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в фильме «Брачная история». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщили представители украинской версии поисковика Google.

По статистике запросов в Google, фильмы-номинанты на премию «Оскар» по версии украинцев расположились в следующем порядке: «Джокер», «Аутсайдеры», «1917», «Паразиты», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «Брачная история».

Вторым после ДиКаприо в поисковых запросах украинцев стал актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер». На третьем месте оказался Антонио Бандерас, который также номинируется на премию за главную роль в фильме «Боль и слава».

Кроме Йоханссон украинцы также искали информацию о Шарлиз Терон, которая номинируется на премию в категории «Лучшая женская роль» («Скандал») и ее коллеге-номинантке Рене Зеллвегер («Джуди»).

По версии украинских интернет-пользователей в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» победителем стал мультфильм «Как приручить дракона 3. Спрятанные миры». На втором месте оказалась анимационная картина «История игрушек 4», за ней следует «Мистер Линк. Потерянная цепь эволюции».

Совпадут ли вкусы украинских интернет-пользователей с мнением жюри киноакадемии, станет известно в ночь с 9-го на 10-е февраля. 92-я церемония награждения победителей состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

За месяц до награждения Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».

Традиционный ланч номинантов на получение премии Американской киноакадемии «Оскар» состоялся 27 января в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт, который выдвинут на получение премии в категории «Лучшая мужская роль второго плана» был единственным, кто во время ланча воспользовался именным бейджем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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