Британские журналисты бойкотировали брифинг Джонсона из-за запрета присутствовать некоторым из них

Британские журналисты бойкотировали брифинг в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после того, как советники премьера пытались не допустить на брифинг критически настроенных журналистов. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 3 февраля.

Офис премьер-министра пытался не пустить на пресс-конференцию корреспондентов Mirror, HuffPost, Independent и других изданий.

Инцидент произошел в фойе резиденции Джонсона, когда журналистов из списка приглашенных попросили встать на одной стороне коридора, а тех, кого не пускали, попросили стоять на другой стороне. В результате журналисты решили коллективно уйти, чтобы не позволять офису премьер-министра выбирать, кому можно писать о действиях правительства страны.

По данным издания, представители Джонсона объяснили, что на встречу были приглашены только те журналисты, чьей специализацией является Brexit. Якобы Джонсон ранее провел открытую пресс-конференцию для всех СМИ.

Представители Лейбористской партии уже заявили, что команда Джонсона прибегает к тактике президента США Дональда Трампа с целью избежать критики.

Трамп неоднократно пытался запретить тем или иным журналистам присутствовать на своих брифингах. СМИ связывали это с тем, что президент таким образом хочет избежать неудобных вопросов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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