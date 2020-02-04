Путин пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

Президент РФ Владимир Путин в шутку пригрозил своему помощнику Андрею Фурсенко отсадить его "на заднюю парту".
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями общественности в Череповце.
Увидев, что Фурсенко общается с кем-то из сидящих с ним в зале, Путин призвал его не отвлекаться на сторонние разговоры, а слушать участников встречи, шутливо сообщив, что "отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать".
Андрей Фурсенко в 2003-2004 годах был и. о. министра промышленности, науки и технологий, а 2004-2012 годах возглавлял министерство образования и науки. С мая 2012 года является помощником президента РФ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министр энергетики Александр Новак заявил, что падение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае может быть «паническим страхом». По его словам, нужно тщательно оценить ситуацию до принятия решения о необходимости возможных дополнительных действий со стороны стран-участниц ОПЕК+. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новосад: Не поддерживаю идею отдельного ВНО по медиаграмотности / 20 января
- В мире: Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни / 17 декабря
- В рязанском Минздраве объяснили отказ врачей принять ребенка с травмой / 28 января
- Центробанк отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» / 10 января
- Двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Запорожской области / 20 января
- CNN — в показаниях путается — Белый дом так и не смог оправдать убийство Сулеймани / 14 января
- Тутберидзе отчитала Тарасову и Плющенко за выпады в адрес Загитовой / 14 декабря
- В Коми разлилась лукойловская нефть / 15 декабря