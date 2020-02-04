Путин пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

Путин пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

04.02.2020, 17:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в шутку пригрозил своему помощнику Андрею Фурсенко отсадить его "на заднюю парту".

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями общественности в Череповце.

Увидев, что Фурсенко общается с кем-то из сидящих с ним в зале, Путин призвал его не отвлекаться на сторонние разговоры, а слушать участников встречи, шутливо сообщив, что "отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать".

Андрей Фурсенко в 2003-2004 годах был и. о. министра промышленности, науки и технологий, а 2004-2012 годах возглавлял министерство образования и науки. С мая 2012 года является помощником президента РФ.

Источник: Вести



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