Глава украинской системы торгов арестованным имуществом хочет уволиться

Генеральный директор государственного предприятия «СЕТАМ», которое отвечает за продажи арестованного имущества, Виктор Вишнев сообщил 4 февраля на пресс-конференции, что хочет уйти в отставку. Об этом сообщает УНН.

«Буду обращаться в Министерство юстиции с просьбой удовлетворить мое заявление о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем. Надеюсь, в дальнейшем та команда, которая работала над СЕТАМ, продолжит над ним работать», – сказал он.

По словам Вишнева, решение было «обоюдно-добровольное».

Он подчеркнул, что при увольнении он не получит компенсаций.

Глава СЕТАМ объяснил, что он занимается несколькими проектами в государственном секторе.

Вишнев был назначен и.о. гендиректора СЕТАМ в январе 2016 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Звезда турецкого исторического телесериала «Великолепный век» Аднан Коч был осуждён на 16 лет и 8 месяцев. Актёр запомнился многим телезрителям благодаря роли Бехрама-паши. Аднан Коч вместе остальными обвиняемыми был задержан почти два года назад во время антитеррористической операции. Тогда фигуранты дела противодействовали полицейским с помощью оружия. Они предприняли попытку ликвидировать доказательства преступления,которое связанно с хранением […]