Глава украинской системы торгов арестованным имуществом хочет уволиться

Генеральный директор государственного предприятия «СЕТАМ», которое отвечает за продажи арестованного имущества, Виктор Вишнев сообщил 4 февраля на пресс-конференции, что хочет уйти в отставку. Об этом сообщает УНН.
«Буду обращаться в Министерство юстиции с просьбой удовлетворить мое заявление о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем. Надеюсь, в дальнейшем та команда, которая работала над СЕТАМ, продолжит над ним работать», – сказал он.
По словам Вишнева, решение было «обоюдно-добровольное».
Он подчеркнул, что при увольнении он не получит компенсаций.
Глава СЕТАМ объяснил, что он занимается несколькими проектами в государственном секторе.
Вишнев был назначен и.о. гендиректора СЕТАМ в январе 2016 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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