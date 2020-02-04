В США любопытный пес устроил пожар в хозяйской квартире. Видео

В США любопытный пес устроил пожар в хозяйской квартире. Видео

04.02.2020, 17:06, Новости дня

Курьезный инцидент произошел на днях в городе Лос-Аламос, расположенном штате Нью-Мексико на юго-западе США. Видео происшествия опубликовал местный пожарный департамент.

 

Любопытный пес, ненадолго оставшийся без хозяйского присмотра, опрокинул гладильную доску, на которой горячий утюг. Через некоторое время после этого произошло возгорание.

Виновник пожара и его хвостатый "напарник" достаточно спокойно взирали на происходящее и эвакуировались из помещения только после того, как пламя разгорелось как следует.

К счастью, очевидцы заметили неладное и вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем. В результате собачьей шалости никто не пострадал.

Источник: Вести



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