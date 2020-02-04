Самый дешевый билет на матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА будет стоить 1200 рублей

В рамках 1/4 финала Кубка РФ по футболу московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" примет столичный ЦСКА. Матч состоится в среду, 4 марта, начало – в 19:30 по местному времени.

Уже сегодня, 4 февраля, стартует продажа билетов, которая пройдет в три этапа: 1. Приоритетная продажа для владельцев абонементов на текущий сезон (4-9 февраля); 2. приоритетная продажа для владельцев карт болельщика (11-12 февраля); 3. Онлайн-продажа для всех желающих (13 февраля – 4 марта).

Также стала известна стоимость билетов. Так, например, самые дешевые билет будет на трибуны В и D, их стоимость составляется 1200 рублей. За самый дорогой билет болельщику придется выложить 26 400 рублей. Как сообщает пресс-служба "красно-белых", каждый болельщик сможет купить не более четырех билетов.

⚡️ Новости, которые вы так долго ждали! Открыта продажа билетов на кубковый матч #СпартакЦСКА 4 марта!

Билеты от 1200 рублей, а также вся актуальная информация уже здесь 👇🏻https://t.co/d1AsBdVq1X

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 4, 2020

Напомним, в 1/8 финала Кубка РФ "красно-белые" переиграли "Ростов" (2:1), а армейцы оказались сильнее "Уфы" (1:0). Победитель противостояния "Спартак" – ЦСКА в полуфинале встретится с победителем матча "Ахмат" – "Зенит".

Источник: Вести

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