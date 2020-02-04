Политологи о Вячеславе Володине: Он умеет и любит говорить с людьми

В свое время Вячеслав Володин избирался городским, областным

депутатом, затем пришел в Госдуму, напомнил председатель совета директоров

фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ)

Дмитрий Бадовский. «Какую бы он должность не занимал, он всегда, пусть и в

разной степени, но остается публичным политиком: ведет диалог и держит обратную

связь с людьми, знает, что происходит «на земле», хорошо понимает механизмы

«прямой демократии», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Фронт работ Володина всегда был обширным: он курировал

внутреннюю политику, развивал проект Общероссийского народного фронта, готовил

президентские выборы 2012 года и думские – в 2016-м, напомнил Бадовский. В свое время политик успел поработать в

городском управлении, был вице-губернатором региона, вице-премьером, а в

парламенте руководил фракцией, занимал должность вице-спикера, подчеркнул

эксперт.

«Такой опыт привел к тому, что, в понимании Володина,

есть три вещи, которые больше всего нужны политической системе для устойчивости

и стабильного развития. Это – институты, институты и еще раз качественные

институты. Сильные, эффективные и пользующиеся высоким общественным

доверием», – написал Бадовский.

Спикер Госдумы – яркий представитель тех, кто сам ковал

политическую карьеру, отметил глава «Политической экспертной группы»

Константин Калачев. «Он умеет и любит говорить с людьми. Причем любых

взглядов», – написал политолог на своей странице в Facebook.

Именно при Володине в «Единой России» получили

развитие механизмы праймериз, регулярно проводились встречи с экспертами, была

поставлена задача вовлечения конструктивной оппозиции в работу по развитию

гражданского общества, отметил Калачев.

«Способность к диалогу и умение

добиваться своего, навыки общения с оппозицией и знание людей, искусство

выходить на взаимовыгодные договоренности залог успеха его нынешней работы в

Государственной Думе», – подчеркнул эксперт.

С подачи спикера парламентские слушания на Охотном Ряду

стали проводиться регулярно, заметил Калачев. Он пожелал Володину

эффективного законотворчества и успехов на поприще парламентской дипломатии.

Своими впечатлениями о спикере Госдумы поделился и политолог

Алексей Мухин. «Опыт работы с Володиным показал, что он, конечно, жесткий

руководитель, но это имеет под собой все основания. Работать сам, при этом, он

умеет и любит, ну и с других спрашивает, что называется, «по полной», —

поделился эксперт.

В свою очередь политолог Антон Хащенко указал на одну из

черт характера председателя нижней палаты – скромность. «Не его история

тусовки, всякие там торжественные церемонии открытия объектов, к строительству

которых приложил руку», – подчеркнул он.

Более того, напомнил Хащенко, Володин давно занимается

благотворительностью. Законодатель отдает на эти цели большие средства. «О

чем никто бы и не узнал, если бы не публичность должности и журналисты. Но

помню его реакцию на первые сообщения в СМИ на данную тему: прекращайте, не

надо раздувать эту тему», – отметил эксперт.

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