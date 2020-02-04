Лавров рассказал о невыполненных обязательствах Турции по Идлибу

Лавров рассказал о невыполненных обязательствах Турции по Идлибу

04.02.2020, 17:05, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по сирийской провинции Идлиб.

Лавров уточнил, что Анкара не сумела отмежевать оппозицию от боевиков в Сирии, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что РФ призывает Турцию строго выполнять достигнутые в Сочи в 2019 году соглашения по Идлибу.

Министр добавил, что есть информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе, Москва отслеживает ситуацию.

Во вторник турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что не желает конфликтовать с Россией.

В ночь на понедельник восемь турецких военных погибли в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе.



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