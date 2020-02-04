Эрдоган объяснил использование бандеровского приветствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использовал приветствие «Слава Украине!» в Киеве, так как оно является официальным для этой страны.
«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорит «Merhaba Asker!» («здравствуй, солдат» с турецкого – прим. ВЗГЛЯД)», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».
Напомним, накануне в ходе визита в Киев Эрдоган поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!». Ему ответили фразой «Героям слава!».
Лозунг активно использовался и используется украинскими националистами, однако в октябре 2018 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав армии, введя приветствие официально.
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