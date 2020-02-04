Косметологи назвали лицо Роберта Паттинсона совершенным с точки зрения «золотого сечения». Артист, сыгравший вампира из «Сумерек», оказался обладателем идеальных черт.

Данные были получены в результате использования новейших компьютерных технологий, необходимых при планировании операций. Известный пластический хирург Джулиан Де Сильва, ранее определивший актрису с «самой совершенной внешностью», теперь приступил к поиску известных мужчин, чье лицо соответствует пропорциям Фибоначчи. В свое время древние греки считали так называемое «золотое сечение» «божественной мерой красоты». Современная наука говорит об универсальном проявлении структурной гармонии. Приблизительно 8 баллов не хватило 33-летнему Роберту Паттинсону до идеала, о котором мечтали греческие поклонники прекрасного. Лидируя по всем категориям, обладатель классических черт лица и замечательной точеной челюсти, по мнению хирурга-косметолога, не достиг 100% результата из-за губ, о которых Де Сильва говорит, что они у него «немного тонкие и плоские».

Звезде «Ведьмака» Генри Кавиллу досталось только второе место, его «подвело» расположение глаз. Уступил двум лидерам Брэдли Купер, над внешностью которого природа чуть-чуть не постаралась. А вот Брэд Питт получил в награду не только 4-е место, но и слова о «нестареющей красоте» 56-летнего признанного красавца Голливуда. Руководитель Центра хирургии лица в Лондоне далее назвал имена известных lady-killer, вошедших в первую десятку. Среди актеров есть также прославленный футболист Дэвид Бекхэм и рэпер Канье Уэст.

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