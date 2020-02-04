В России снижены цены на популярные смартфоны Vivo

Бренд Vivo заявил о выходе на рынок модели V17 с корпусом в новом оттенке «Сияющая ночь», оцененной почти в 20 000 рублей. Кроме того, с 4 февраля жителям РФ предоставляются скидки на популярные мобильные аппараты китайского производителя.
Модель Vivo V17 в новом оттенке, а также в цветах «Синий туман» и «Облачная лазурь» тоже участвует в акции. Гаджет при покупке в официальном маркете с использованием промокода «VIVOV17» обойдется на 1000 рублей дешевле.
Поклонники бренда могут приобрести по внушительной скидке и другие продукты Vivo. Модель V17 Neo, изначально оцененная в 20 000 рублей, в ходе акции достанется покупателю на 4000 дешевле. Смартфон Y19 убавил в цене 1000 рублей, и его можно купить за 14 000 рублей, а Y12 — за 10 000 рублей: скидка 20 000 рублей, да еще и презент в виде наушников XE160.
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