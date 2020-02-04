Мнение: Удары турецкой армии

Эрдоган заручился поддержкой США и начал отражать наступление Асада в Идлибе. В идлибскую зону турецкой оккупации введена турецкая армия, по войскам Асада и иранским наемникам наносятся удары артиллерии и турецкой авиации. Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля — если русские не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать это.

США тоже сдалали заявление, направленное явно в адрес Кремля: если произойдет нападение на турецкую армию, НАТО будет расценивать это как удар по своему союзнику.

Гибель 1 февраля четырех офицеров ЦСН ФСБ в районе Алеппо прямо связана с ответными действиями Турции — официально они попали под минометный обстрел, однако боевики, сообщившие об их гибели, на удивление точно знали не только количество убитых, но и подробности их служебного статуса.

В целом ситуация остается прежней — любые попытки сепаратного изменения сложившегося баланса сил вызывают ответ, а потому раздел Сирии между иностранными интервентами остается в неприкосновенности.

Источник: Эль Мюрид

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