Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людям

Президент Владимир Путин назвал «безобразием» поведение бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, подчеркнув, что уважение к людям является основным требованием к чиновникам любого уровня.
По словам главы государства, «есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно, – уважение к людям».
«То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, – это безобразие», – сообщил Путин, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что «чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут».
В конце января президент Владимир Путин уволил губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Этому предшествовал скандал с заявлением главы республики на встрече с журналистами и затем «шуткой» при вручении ключей от пожарной машины спасателям.
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