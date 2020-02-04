Опубликовано видео работы российской авиации в Идлибе

В Сети появилось видео, на котором запечатлены воздушные удары в ряде районов сирийской провинции Идлиб, нанесенные российскими самолетами.
Видео опубликовано на YouTube-канале Halab Today TV. Утверждается, что на кадрах видны удары в ряде районов на юго-востоке Идлиба.
Предположительно, удары нанесены самолетами Су-24М и Су-34.
Ранее российские ВКС обвиняли в ударах по гражданским целям, однако РФ опровергала эти данные.
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