«На звонки можно не реагировать. Но никто не хочет брать на себя ответственность» — эксперты о процветании телефонного терроризма

3 февраля консультативно-диагностическое отделение онкоцентра имени Блохина временно приостановило работу из-за угрозы минирования. Кроме того, неизвестные «заминировали» здания семи судов в Москве. В тот же день проводилась проверка аэропортов Домодедово и Шереметьево из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрывов.

Звонки с ложными сообщениями о минировании массово поступают в различные учреждения, и на каждое такое сообщение они обязаны реагировать — таков регламент, — объяснил в разговоре с The Insider Владимир Луценко, полковник, в прошлом руководитель подразделения по борьбе с терроризмом КГБ СССР, потом России.

«Прежде всего в центре внимания всех правоохранителей стоят жизнь и здоровье граждан. Все остальное вторично. Поэтому звонки с угрозами террористической направленности рассматриваются как угроза терроризма. Хотя в 99,999% случаев угрозы не подтверждаются. И получается парадоксальная ситуация. Есть звонок с угрозой, и его принимает рядовой сотрудник: не сидит же там генерал или президент на звонках. Этот сотрудник докладывает своим руководителям о поступившей угрозе. И дальше принимается решение, что делать. Просто замолчать, или сказать „Вы идиот“, или бросить трубку — не вариант, никто не может взять на себя такую ответственность. А вдруг есть один, даже самый маленький шанс, что это правда. Поэтому, конечно, принимается решение хотя бы вывести людей, бегло посмотреть помещение и успокоиться. Так, к сожалению, и происходит.

Это во всем странах так, это не только наша беда.

И эти подонки пользуются этой ситуацией. Был период, когда эти звонки поступали в центральные вузы перед сессиями, звонили даже в детское отделение онкологического центра, и детей после операций выносили зимой из больницы в кроватках.

К сожалению, эта гадость ползет по всему миру. Но за этим стоят люди, которые пытаются таким образом сделать зло людям и государству. Их ловили, ловят и будут ловить, но сейчас все усложнилось, потому что появились новые закрытые каналы, сообщения идут через интернет. Но все равно сейчас вырабатываются алгоритмы борьбы с ними и в современных условиях.

Позвонил человек, и, если он преступник, заложивший бомбу, и хочет отказаться от своего преступления (ну одумался), то это сразу будет понятно из разговора. Он будет соответствующим образом вести себя в разговоре. Второй вариант — это когда позвонил человек, которому стало известно по тем или иным причинам о готовящемся взрыве: он будет объяснять, где и как заложено взрывное устройство, как туда добраться. А третий вариант — это аноним, который просто издевается над людьми. Такие просто звонят и бросают трубку. Теоретически в третьем случае можно не среагировать. Но кто-то должен взять на себя за это ответственность. Я не знаю, кто возьмет на себя такую ответственность. Я не знаю таких людей среди тех, у которых на плечах погоны и которые приставлены защищать людей. Даже если вероятность взрыва равна 0,00000%.

Но самый большой подарок для телефонных террористов — это обсуждение в прессе. Их основная цель — это устроить панику. Поэтому во многих странах есть запрет на распространение информации об этих анонимных угрозах».

Один из эффективных способов борьбы с так называемыми «телефонными террористами» — это фильтрация входящих сообщений, рассказал в разговоре с The Insider директор Нового экспертного международного института по безопасности Дмитрий Ефимов.

«В настоящее время есть три основных направления «телефонного минирования» — звонки с использованием IP-телефонии, использование левых почтовых ящиков для рассылки «террористического спама», а также использование сайтов объекта посягательства, его страниц в социальных сетях и группах мессенджеров.

Что касается именно „телефонной темы“, теперь все входящие звонки в публичные организации записываются. Естественно, выработаны критерии по их реальной оценке. Они разные: некоторые делаются автоматикой при анализе источника – трафика звонка. Другие – психологические, связанные с оценкой голоса, темпа речи и т.п. Третьи основываются на представленных злоумышленником фактах в отношении готовящегося террористического акта. Есть и другие критерии. Их комплексное использование дает возможность с достоверностью до 85% оценить правдивость звонка и отработать меры противодействия.

Последние проблемы в Москве были связаны с массовой рассылкой почтовых сообщений. Все они шли с однотипных разовых адресов через IP Нидерландов. Эти IP были сгенерированы сервисами VPN. Требование Генпрокуратуры к Роскомнадзору закрыть из-за этого почтовик Protonmail – абсурдно, так как администрация почтовика не отвечает за рассылки клиентов.

Решение вопроса в этом случае идет в нескольких направлениях. Одно – аналогичное «телефонным» случаям – с использованием различных критериев (автоматических и «ручных») при получении угрожающей корреспонденции. А второе — минимизирующее нагрузку за счет сокращения числа входящих сообщений. Это похоже на автоматический фильтр входящих писем по аналогии со спам-фильтрами почтовиков. В этом случае такие письма просто не допускаются до адресата. Другое дело, что они не просто выкидываются, а обрабатываются с точки зрения установления источника. Но когда угроза просто не приходит, террорист оказывается бессилен – его акция теряет смысл. Это – основа профилактики «почтового терроризма».

В отношении сайтов организаций и социальны сетей ситуация аналогична: надо запретить на них публикацию сторонних комментариев.

Решение о том, эвакуировать ли людей, принимает Антитеррористический центр. Это комплексное мероприятие с участием УФСБ, УМЧС, ГУВД, Росгвардии. Инструкции по регламенту действий очень жесткие. Они зависят от определенного уровня угрозы. Какие они — обыватель знать не должен».

Самая масштабная волна звонков о заложенных бомбах была в России в декабре 2019 года. Только в Москве были эвакуированы более 700 тысяч человек из зданий судов, аэропортов, вокзалов, станций метро и торговых центров.

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