В Царском селе откроют университет Федеральной службы исполнения наказаний

В Пушкине, бывшем Царском Селе, откроется Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний , сообщает «Интерфакс».

Вуз будет создан на базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН. Работу университета обеспечат до 1,8 тысячи сотрудников.

Устав вуза будет принят до 1 апреля, до 1 мая учреждение пройдет государственную регистрацию.

На сегодняшний день в России нет аналогичных специализированных высших учебных заведений.

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