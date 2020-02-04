В Царском селе откроют университет Федеральной службы исполнения наказаний

В Пушкине, бывшем Царском Селе, откроется Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний , сообщает «Интерфакс».
Вуз будет создан на базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН. Работу университета обеспечат до 1,8 тысячи сотрудников.
Устав вуза будет принят до 1 апреля, до 1 мая учреждение пройдет государственную регистрацию.
На сегодняшний день в России нет аналогичных специализированных высших учебных заведений.
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Последнее: Евразийский экономический союз предметно обсудит снижение порога беспошлинного ввоза посылок во II-III кварталах 2020 года, сообщил замминистра финансов России. Об этом информирует ТАСС. С первого января 2020 года в РФ снизили беспошлинный порог покупок в заграничных интернет-магазинах, лимит составил 200 условных единиц.
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