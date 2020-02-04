Россия держит крымские медиа под тотальным контролем — Freedom House

Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Об этом сообщила 4 февраля организация Freedom House Ukraine в Facebook.

«Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены (журналист «Радио Свобода» и «Крым.Реалии», которого Россия обвиняла в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. — «ГОРДОН»), должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что как минимум еще десять журналистов и стримеров из Крыма находятся за решеткой. Среди них: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустам Шейхалиев, Нариман Мемедеминов и Эрнес Аметов.

Freedom House: Попри звільнення Миколи Семени, Росія зберігає тотальний контроль над медіа у КримуРеагуючи на… Posted by Freedom House Ukraine on Teisipäev, 4. veebruar 2020

Журналиста Николая Семену в 2016 году включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ. 22 сентября 2017 года «Железнодорожный суд» приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за «призывы к нарушению территориальной целостности России».

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

14 января 2020 года «Железнодорожный суд» оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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