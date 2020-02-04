Психолог: Психику детей травмирует не «Песня мамонтенка», а поведение родителей

Грустные детские песни не так травмируют психику ребенка, как отсутствие внимания со стороны родителей, сообщила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее одна из пользовательниц Twitter написала пост о том, что советская «Песенка мамонтенка», где он поет о поисках мамы, «травмирующая», и ее нужно «запретить во всех странах мира». С таким высказыванием согласились многие пользователи, приводя в пример и другие детские песни и мультфильмы «с травмирующим эффектом».

«Вообще человек с раннего детства должен уметь распознавать свои эмоции в каком-то безопасном режиме. Собственно говоря, для этого всегда и существовали сказки, во время чтения или просмотра которых человек испытывает разные эмоции. Это то, что не может травмировать ребенка, потому что начиная слушать какую-то сказку, ребенок ожидает, что она хорошо закончится. То, что происходит внутри этой сказки (разные переплетения) – это как раз тот самый способ научиться входить в контакт со своими переживаниями», – говорит Панфилова.

Психолог объясняет, что такие переживания просто необходимы каждому ребенку, так как если он не получит их в детстве, столкнувшись с какими-то даже мелкими проблемами, будет шокирован и травмирован. При этом она уточняет, что под «безопасным режимом» имеется в виду ситуация, когда в «грустные» моменты мультфильма или сказки рядом находится близкий (мама, папа, бабушка и т.д.).

Обычно родители не дают своим детям слушать песни из мультфильмов до просмотра самой сказки. Поэтому ребенок заранее знает, что в итоге «мамонтенок» нашел свою маму, и, даже переживая те же эмоции, его психика никак не травмируется. И маловероятно, что удастся испытать подобные сильные эмоции во время прослушивания песни, но не посмотрев ранее мультфильм, считает специалист.

Яркие переживания человека уже во взрослом возрасте психолог объясняет неблагоприятными воспоминаниями из детства. «Не исключено, что за спиной у людей, которые так ратуют за запрещение, обычно стоят очень простые вещи – какое-то несчастливое детство. Да и песня может быть ни при чем. Возможно в детстве ей ставили мультики тогда, когда родителям не хотелось ей заниматься. А когда она плакала на моменте, где мамонтенок поет песенку – никого не было рядом», – полагает Панфилова.

Когда ребенок не получает поддержки взрослых, он действительно оказывается травмирован, но не потому, что мультики или песни «неправильные», уточняет специалист.





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