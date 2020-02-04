Оппозицию раскритиковали за мнение по поправкам к Конституции

Оппозицию раскритиковали за мнение по поправкам к Конституции

04.02.2020, 16:51, Новости дня

В соцсетях раскритиковали оппозицию за ее мнение по поводу предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции.

Бизнесмен Михаил Ходорковский уверен, что львиная часть российского народа против поправок, и аргументирует свою позицию результатами социального опроса «Левада-центра», передает «Ридус» со ссылкой на телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Интернет-пользователи напомнили Ходорковскому о наличии у этих социологов статуса «иностранного агента» и о том, что исследования «Левада-центра» зачастую сложно назвать объективными.

Евгения Ройзмана, который написал, используя ненормативную лексику, что подавляющему большинству россиян все равно, кто и как будет менять Конституцию, назвали необразованным и высокомерным существом.

Досталось также Михаилу Касьянову, Алексею Навальному и Любови Соболь.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Госдума приняла проект в первом чтении. Рабочая группа по работе над изменениями планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

Поправки Путина в основной закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.



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