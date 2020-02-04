Путин дал совет по увеличению продолжительности жизни

Качество и продолжительность жизни улучшаются у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
«Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что среди преподавателей высшей школы продолжительность жизни в среднем выше, чем у представителей других видов деятельности.
«Это неслучайно, это связано с работой мозга», – подчеркнул президент.
Он заявил, что нужно серьезнее заниматься популяризацией науки, выделив для этого отдельное направление в деятельности какого-либо фонда или самого министерства образования и науки. Так он прокомментировал предложение выделить направление популяризации науки в деятельности российских грантовых фондов – в частности, в Российском научном фонде с отдельным экспертным научным советом.
Также Путин рассказал, что после вручения им награды писателю Даниилу Гранину в Петербурге они обсудили проблему популяризации науки. Писатель начал говорить, что в интернете и на ТВ все видят, «кто украл, сколько украл и как он это сделал».
«Ну надоело уже все, – говорит он. – Почему вы не занимаетесь популяризацией науки?». Я говорю: «Нет, ну у нас же целая программа есть». А он говорит: «Программа программой, но этим вы лично должны заняться», – привел президент свой диалог с Граниным.
Путин признался, что не чувствует, что «полностью исполнил его наказ».
«Это была моя последняя с ним встреча – что я рад, не могу сказать, но доволен тем, что я не последовал в данном случае его совету: «Давайте потом, когда у вас будет время (поговорим)». Мы с ним поговорили – это была наша последняя встреча и наш последний разговор. В том числе он попросил больше внимания уделять популяризации науки. И дальше он обосновал так, как он умел это делать – логично, стройно, красиво и образно. И он прав абсолютно», – добавил Путин.
Также президент заявил, что необходимо подумать на тему реализации коротких образовательных программ за счет госзадания вместо внебюджетных средств. Представитель общественности на встрече с Путиным отметила, что короткие программы востребованы не только работодателями, но все они реализуются за счет внебюджетных средств.
«Ты можешь оплатить – приходишь и оплачиваешь. Либо если необходимо работодателю, работодатель платит, невзирая на уровень образования, и программа реализуется», – сказала участница встречи.
Президент заметил, что сразу у него ответа на этот вопрос нет.
Кроме того, Путин пообещал поддержать создание детского научно-популярного мультсериала об эволюции человека, о котором ему рассказали в ходе встречи в Череповце. Созданием занимается небольшая группа популяризаторов науки, сейчас готова первая серия, однако для дальнейшей работы не хватает технических мощностей. Путина попросили содействия в том, чтобы показывать мультсериал на федеральных каналах.
«Мы посмотрим. То, что вы делаете – это замечательно просто. И я коллег попрошу, мы возьмем совершенно обязательно на контроль, найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными», – сказал Путин.
Ранее в ходе встречи с общественностью президент также поддержал идею внести в законодательство поправку, разрешающую старшекурсникам педагогических институтов преподавать в школах.
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