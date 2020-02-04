«Страну сука просрали». Кива в парламенте переписывался с Жириновским

Народный депутат от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским во время заседания парламента. Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом «Набирал?». Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение: «В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну сука просрали и с этими пид*рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету».

ВИДЕОВидео: TK Media / YouTube

Набрав сообщения, народный депутат несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон, пишет издание.

Комментируя возможную переписку с Жириновским «Радіо Свободі» Кива сказал, что он «парламентарий европейского государства» и выступает «за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу», и что «депутаты российской Думы – это такие же парламентарии».

На вопрос, он ли на видео, Кива сказал, что «не отрицает», потому что «можно же утверждать, можно отрицать, а можно – оставаться в нейтральной позиции».

Нардеп также добавил, что со многими народными депутатами «и Европарламента, и Государственной думы ведет взаимоотношения.

«Именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы», – считает Кива.

На замечание журналиста, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» Кива сказал, что это не значит, что с ним не нужно общаться.

«Мое оружие как парламентария – слово. Я должен бороться в интересах своей страны. Бороться я должен словом, убеждением, разговором, поиском компромиссов. Вам это не нравится? Вы хотите, чтобы мы дальше всех убивали?», – добавил он.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода Україна / YouTube

В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков «ДНР» и «ЛНР». Политик называл обвинение «идиотским».

18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.

В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Военные моряки снова совершают походы под арктическими льдами, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. «Мы восстановили практику межфлотских переходов подо льдами Арктики, успешно решаем задачи по обеспечению безопасности в Арктической зоне», – передает его слова ТАСС. Евменов добавил, что в Мировом океане и в районе Антарктиды восстановлены гидрографические и океанографические исследования ВМФ России. «28 […]