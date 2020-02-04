Стало известно о новом фейке «Белых касок» в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что «Белые каски» и террористы завершили съемку постановочного видео о «применении» сирийскими войсками «отравляющих веществ».

«По информации, поступившей в российский ЦПВС около 16.00 мск из нескольких независимых источников, сегодня в населенном пункте Зерба зоны деэскалации Идлиб представителями «Белых касок» совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео о якобы применении правительственными войсками «отравляющих веществ» против мирного населения», – сообщили в центре, передает РИА «Новости».

В ЦПВС добавили, что на видео «инцсценированы якобы «последствия» нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным «химическим препаратом».

В ролике демонстрируется густой желтый дым и «человеческие жертвы» с признаками «отравления», отметили в Центре.

«В настоящее время видеофальшивка подготовлена «белокасочниками» к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ», – заключили в ЦПВС.

Ранее ЦПВС сообщил, что организация «Белые каски» и террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Мааррет-эль-Артик.

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