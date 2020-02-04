Путин пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

Путин пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

04.02.2020, 16:37, Новости дня

Президент Владимир Путин в шутку пригрозил посадить своего помощника Андрея Фурсенко «на заднюю парту» за разговоры в ходе встречи с общественностью в Череповце.

«Андрей Александрович, я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать мне. Послушайте, что коллега говорит», – обратился Путин к Фурсенко, передает ТАСС.

Президент попросил помощника не отвлекаться на разговоры, а выслушать выступление участника встречи, задававшего вопрос.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы образования.

Напомним, глава государства во вторник находится с визитом в Череповце.

Проезжая по одной из улиц города, президент остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с горожанами.



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