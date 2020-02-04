Путин пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

Президент Владимир Путин в шутку пригрозил посадить своего помощника Андрея Фурсенко «на заднюю парту» за разговоры в ходе встречи с общественностью в Череповце.
«Андрей Александрович, я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать мне. Послушайте, что коллега говорит», – обратился Путин к Фурсенко, передает ТАСС.
Президент попросил помощника не отвлекаться на разговоры, а выслушать выступление участника встречи, задававшего вопрос.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы образования.
Напомним, глава государства во вторник находится с визитом в Череповце.
Проезжая по одной из улиц города, президент остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с горожанами.
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Последнее: Евразийский экономический союз предметно обсудит снижение порога беспошлинного ввоза посылок во II-III кварталах 2020 года, сообщил замминистра финансов России. Об этом информирует ТАСС. С первого января 2020 года в РФ снизили беспошлинный порог покупок в заграничных интернет-магазинах, лимит составил 200 условных единиц.
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