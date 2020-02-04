Глава Минэнерго отметил панические настроения на нефтяном рынке

Министерское заседание ОПЕК+ в Вене может пройти раньше запланированного срока из-за негативной ситуации в связи с коронавирусом 2019 n-Cov.

Министр энергетики РФ Александр Новак допустил возможность переноса заседания ОПЕК+, запланированного на начало марта, на более ранний срок.

В комментариях журналистам во вторник, 4 февраля глава Минэнерго РФ заявил, что данное решение может быть принято после текущей оценки ситуации. При этом Александр Новак отметил, что на нефтяном рынке сейчас "очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи".

Новак также подчеркнул, что РФ "находится в постоянном контакте" с ОПЕК+ и отслеживает влияние сокращения экономической активности на нефтяной спрос.

Источник: Вести

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