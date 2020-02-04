В Петербурге мастер по ремонту украл технику на 1,1 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге мастер по ремонту похитил технику на 1,1 миллиона рублей. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Как сообщает spbdnevnik.ru, в полицию обратился индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом бытовой техники. Он рассказал, что после инвентаризации в арендуемом помещении часть техники пропала.
По подозрению в краже правоохранители задержали мастера по ремонту. При обыске у него обнаружили мобильные телефоны, ноутбуки, планшет и телевизор. Возбуждено уголовное дело.
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Последнее: Сын известной поэтессы Татьяны Дрыгиной был найден мертвым в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Тело 18-летнего студента обнаружил его брат. По факту гибели молодого человека проводится проверка, сообщает РЕН ТВ. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти студента. Напомним, Татьяна Дрыгина – автор и исполнительница песен. В 1996 году она выпустила альбом «Тогда наступает мой […]
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