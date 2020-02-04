Гройсман предложил нынешнему Кабмину реализовать его идею о страховании от онкозаболеваний

Реализация нынешним правительством идеи страхования от онкологических заболеваний поможет спасти сотни тысяч украинцев, убежден бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он 4 февраля написал в Facebook.
«В мире современных технологий рак – это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения. Правительство Гройсмана планировало ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней. Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительству максимально активно взяться за реализацию этой идеи», – заявил экс-премьер.
По статистике, около миллиона граждан Украины страдают онкологическими заболеваниями, добавил он.
В Україні наразі близько мільйона онкохворих. І це не просто статистика. Це мільйон реальних життів, мільйони людських…
Posted by Volodymyr Groysman on Teisipäev, 4. veebruar 2020
3 апреля 2019 года на заседании Кабмина Гройсман предложил Национальной службе здоровья реализовать механизм страхования украинцев от онкологических заболеваний, сообщало издание «РБК-Украина».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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