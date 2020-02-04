МИД выразил озабоченность из-за ограничений российской деятельности на Шпицбергене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил норвежскому коллеге Ине Эриксен Серэйде провести переговоры для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.

Лавров направил Серэйде послание в связи со 100-летним юбилеем Договора о Шпицбергене, подписанного 9 февраля 1920 года в Париже, сообщается на сайте МИД.

«Российской стороной в послании была вновь подчеркнута необходимость соблюдения Норвегией духа и буквы Договора 1920 года в части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности «на условиях полного равенства». Озабоченность у нас, в частности, вызывают введенные ограничения на использование российского вертолета, направленный исключительно против наших граждан порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность установления Норвегией так называемой «рыбоохранной зоны», искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге, ряд других проблем», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что РФ – единственная страна, которая помимо Норвегии, осуществляет хозяйственную деятельность на протяжении многих десятилетий на Шпицбергене, и добавили, что Москва не намерена «сворачивать свое присутствие».

«Норвежским партнерам предложено провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге. Ожидаем позитивного ответа норвежской стороны», – заключили в МИД.

В сентябре 2019 года норвежские СМИ со ссылкой источники в разведслужбах сообщили, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Шпицберген по договору 1920 года является демилитаризованной зоной.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как Норвегию пугают русскими «белыми человечками».

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