Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Кроме того, Язову вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «История государства Российского» Николая Карамзина, передает «Интерфакс».
Шойгу поблагодарил Язова, пожелав ему здоровья и пообещав, что «всем остальным его обеспечат».
В ноябре 2014 года Язова, который отмечал 90-летие, поздравили президент Владимир Путин, который вручил ему орден Александра Невского и именные часы, а также Сергей Шойгу, подаривший Язову саблю и копию его личного дела.
Дмитрий Язов, которому в ноябре исполнилось 95 лет, – советский государственный и политический деятель, военачальник, маршал Советского Союза. Последний министр обороны СССР (1987-1991). Был членом ГКЧП.
Язов – последний из военачальников, которым было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза, единственный ныне живущий Маршал Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны.
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