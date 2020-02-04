Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»

04.02.2020, 16:30, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

Кроме того, Язову вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «История государства Российского» Николая Карамзина, передает «Интерфакс».

Шойгу поблагодарил Язова, пожелав ему здоровья и пообещав, что «всем остальным его обеспечат».

В ноябре 2014 года Язова, который отмечал 90-летие, поздравили президент Владимир Путин, который вручил ему орден Александра Невского и именные часы, а также Сергей Шойгу, подаривший Язову саблю и копию его личного дела.

Дмитрий Язов, которому в ноябре исполнилось 95 лет, – советский государственный и политический деятель, военачальник, маршал Советского Союза. Последний министр обороны СССР (1987-1991). Был членом ГКЧП.

Язов – последний из военачальников, которым было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза, единственный ныне живущий Маршал Советского Союза.

Участник Великой Отечественной войны.



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