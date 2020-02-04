Определился состав сборной Украины по хоккею на игры олимпийской квалификаций

Украинский ресурс XSport опубликовал список игроков сборной Украины по хоккею, которые отправились вместе с командой в Казахстан на поединки олимпийской квалификации.

Главный тренер сборной Украины Сергей Витер сможет рассчитывать на 23-х хоккеистов.

Вратари: Кирилл Кучер, Никита Гордюшин, Артур Оганджанян;

Защитники: Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев, Павел Таран, Владимир Алексюк, Александр Александров, Всеволод Толстушко, Игорь Мережко;

Нападающие: Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский, Александр Костиков, Никита Буценко, Роман Благой, Сергей Бабинец, Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Глеб Кривошапкин.

Сборная Украины сыграет против Казахстана (6 февраля, в 15.30), Польши (7 февраля, в 11.00) и Нидерландов (9 февраля, 9.00) за одну путевку в следующий этап олимпийской квалификации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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