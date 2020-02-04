Мнение: Трасса Алеппо-Латакия перерезана

Инцидент с гибелью турецких солдат и ответными обстрелами турок, никак не помешал сирийской армии продолжить наступление.

Сегодня сирийские войска продолжили обтекать с западу позиции боевиков в районе Саракиба (которые были подкреплены дополнительными наблюдательными пунктами турецкой армии, которые были сформированы за счет спешно переброшенных сил из северного Идлиба). Подавив сопротивление боевиков к западу от Саракиба, сирийская армия вышла к дороге Алеппо-Латакия и перерезала сообщение между Саракибом и Джиср-аль-Шугуром. Транспортая связность позиций боевиков в южном Идлибе сегодня серьезно ухудшилась. Войска не только перерезали трассу, но и продолжили продвигаться к столице провинции, взяв поселок Найраб по другую сторону трассы. Возникла прямая угроза броска на Сармин, который отрежет Идлиб от Саракиба.

В целом, САА уже частично решила силой то, что Эрдоган обязался сделать еще в 2018 году — вышла к трассам Хама-Алеппо и Латакая-Алеппо, лишив боевиков возможности их использования. Теперь стоит задача взять их и прилегающие территории под контроль.

На вечер 3 февраля до сердца "страны зеленых автобусов" (куда несколько лет Асад вывозил боевиков) оставалось всего 8 километров. До Саракиба с запада 1-2 километра. До Сармина — 2-3 километра. Стоит отметить, что в районе Сармина размещались лагеря подготовки боевиков "Ан-Нусры", а также находились ремонтные мастерские для танков и ББМ.

Как таковой, фронт у боевиков сохраняется лишь в районе Саракиба, к западу от него сирийцы по сути теснят завесу из разрозненных отрядов боевиков, которая не может опереться на серьезные укрепления и у которой практически нет тяжелой техники. Как представляется, такую дыру во фронте чисто военными методами боевики заделать уже не могут. Их может спасти лишь давление Турции на Россию, чтобы ограничить продвижение сирийской армии трассой М-5 и обеспечить боевикам желаемую передышку для восстановления фронта и боеспособности потрепанных отрядов, ибо с потерей Саракиба, Идлиба и Сармина, существенная часть провинции перейдет под контроль Асаду, и Эрдогану будет куда как труднее торговаться используя идлибскую карту. Отсюда и лихорадочные передвижения механизированных колонн, и угроза "позвонить Путину" и обещания жестко отвечать на обстрелы турецких военных (турки свои ответные обстрелы подали как самозащиту и ответку, с посылом, что действуют по принципу "око за око")..Разумеется, все заинтересованные стороны понимают, что поражения боевиков означают ослабления турецких позиций в Идлибе. А этого не поймут уже в самой Турции. Поэтому, воинственная риторика Эрдогана ожидаема и предсказуема. Но куда интересней, насколько далеко он готов зайти в своих попытках надавить на Кремль. Неудовольствие развитием событий выразилось в очередных напоминаниях о том, что Турция не признает Крым российским (точно также как Россия не признает Северный Кипр турецким) и приостановка участия турок в совместных патрулях с российскими военными в Рожаве.

В случае потери Идлиба и Сармина, ключевое значение для боевиков будет играть Джиср-аль-Шугур, из района которого продолжают запускать дроны атакующие авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме.

Сельская местность к востоку от трассы M-5 очевидно будет потеряна боевиками в ближайшие пару недель хотя бы по причине утраты коммуникаций, по которым снабжались отряды боевиков на востоке Идлиба.

Проблема турецких обсервационных пунктов как таковой проблемой и не является, так как сирийцы просто их обходят и под угрозой окружения, заставляют боевиков отступать, после чего турки в своих лагерях остаются сидеть в тылу у сирийской армии, обозначая свое присутствие, но не оказывая существенного влияния на дальнейшее развитие операций САА.

В целом, наступление САА развивается весьма успешно — уже достигнуты серьезные оперативные результаты, которые уже в ближайшие 1-2 недели могут трансформироваться в успехи стратегические. Лишь Эрдоган может этому помешать, вставляя палки в колеса и замедляя освобождение Идлиба.

PS. Как и ожидалось, очередные трения в Идлибе привели к консультациям между Россией и Турцией. Ход урегулирования в Сирии и сирийское наступление в Идлибе Лавров сегодня обсуждал с Чавушоглу. В целом, тональность официальных комментариев такова, что произошедшее постараются заиграть и двигаться дальше.

Источник: Colonel Cassad

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