Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.

«Да вы же замерзли», – обратился глава государства к россиянам.

«Вы же замерзли!»: Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com/KB1EOhiRV8

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 4, 2020

Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Напомним, президент во вторник приехал в Череповец, у него был запланирован визит в местный химико-технологический колледж.

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