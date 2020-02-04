Патрушев и Салливан обсудили взаимодействие между государствами в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол США Джон Салливан обсудили российско-американское взаимодействие в сфере безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

«Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом США в РФ Джоном Салливаном. Николай Патрушев и Джон Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности», – цитирует РИА «Новости» сообщение СБ.

Власти США утвердили Салливана в должности посла в середине декабря, он прибыл в Москву 16 января.

Новый посол выразил надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, он намерен способствовать расширению торговых и деловых связей двух стран.

Также Салливан заявлял, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.

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