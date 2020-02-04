ВОЗ отказался считать распространение коронавируса общемировой эпидемией, несмотря на заявление руководителя

Распространение «уханьского коронавируса» пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале эпидемии всемирного масштаба. Об этом заявила глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням ВОЗ Сильвия Бриан.

«Пандемии пока нет, сейчас мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытаемся погасить каждый из этих очагов», — сказала Бриан.

Накануне «опасной пандемией» вспышку нового коронавируса назвал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, отметив, что «мир опасно неготов» к ней.

«Мир слишком долго жил, циклично переходя от паники к пренебрежению. Мы швыряем деньги на борьбу со вспышками болезней, но забываем о случившемся, когда они заканчиваются, и не делаем ничего, чтобы предотвратить следующую. Такая близорукость опасна и непонятна», — заявил Гебрейесус на заседании исполкома ВОЗ.

Напомним, чрезвычайной ситуацией международного масштаба вспышку новой инфекции ВОЗ признала в конце января.

31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет. Кроме России и Китая случаи регистрации зараженных подтверждены также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и некоторых других стран.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

Ранее The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию. Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть

В XXI веке первой пандемией стало распространение свиного гриппа A (H1N1) в 2009 году. Общее число жертв болезни ВОЗ оценивает в диапазоне от 100 тыс. до 400 тыс. человек. О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.

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