Экс-главу Центра «Э» Ингушетии, признанного виновным в пытках, освободили по УДО: он отсидел 2 года из семи

Свердловский областной суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении и отпустил из колонии бывшего начальника Центра «Э» МВД по Ингушетии Тимура Хамхоева. В 2018 году его признали виновным в пытках задержанных и в вымогательстве и приговорили к семи годам лишения свободы. Но Хамхоев отсидел лишь два года и уже дважды подавал прошения об УДО – правда, ранее ему отказывали в освобождении.

Адвокат Хамхоева в суде заявила, что бывший силовик «имеет поощрения, не имеет взысканий и доказал свое исправление».

«Заменить более мягким наказанием – принудительными работами с удержанием 15% заработной платы в доход государства», – ​цитирует решение суда издание URA.RU. Принудительные работы у Хамхоева займут 2 года 10 месяцев и 27 дней.

На предпоследнем заседании суда Хамхоев пришел на костылях и заявлял о своем неудовлетворительном физическом состоянии, требуя смягчить ему меру пресечения. Также он не раз заявлял, что у него многодетная семья, которую нужно обеспечивать.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала, что прокуратура в ходе рассмотрения возражала против УДО Хамхоева и будет обжаловать решение суда. Среди эпизодов, по которым Хамхоева признали виновным – то, что в 2016 году сотрудники Центра «Э» Ингушетии избили Марем Долиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина в результате скончался.

В мае 2019 года условно-досрочно из колонии освободился другой осужденный по делу о пытках в ингушском Центре «Э», бывший сотрудник ФСБ Мустафа Цороев. Перед этим, в декабре 2018 года на свободу в связи с «тяжелой болезнью» был также выпущен еще один фигурант дела, экс-начальник ОМВД по Сунженскому району Магомед Беков.

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