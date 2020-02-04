Центр «Сова»: в 2019 году в России на почве ксенофобии были убиты 3 уроженца Центральной Азии, 11 были избиты

По данным мониторинга Центра «Сова», который занимается защитой прав меньшинств в России, в 2019 году в России от расистского и идейно мотивированного насилия пострадало как минимум 45 человек, из них не менее 5 человек погибли, остальные были ранены или избиты. Основной группой жертв по-прежнему являются «этнические чужаки», и количество пострадавших среди этой группы тоже выросло, подчеркивают правозащитники. Также за год в России выросло число нападений на представителей ЛГБТ и тех, кого сочли таковыми.

«Мы наблюдаем снижение криминальной активности ультраправых, но наблюдаем и растущую долю более опасного насилия», – подчеркивают авторы доклада.

Нападений на «этнических чужаков» в России в 2019 году был 21 случай (в 2018 году было 20 пострадавших). Из них трое убитых и 11 избитых были уроженцами Центральной Азии, а 1 избитый – уроженцем Кавказа. При этом известно лишь об одном нападении на темнокожего (в 2018 и 2017 году также былоо тоже по 1 избитому). Кроме него, в Барнауле был избит студент из Индии, в Волгограде – житель Калмыкии.

Крупным примером массового выступления против мигрантов в результате бытовой криминальной истории стали события марта 2019 года в Якутске. Там изнасилование приезжими из Кыргызстана этнической якутки спровоцировало целую серию угроз мигрантам и погромы овощных палаток.

Авторы доклада подчеркивают, что в России действуют расистские группировки этнических меньшинств, например типа киргизская банда «Патриот». Ее представители избивают соотечественниц за то, что те якобы встречались с молодыми людьми – «не киргизами».

«Одна такая группировка всплыла в связи с беспорядками в Якутске, в причастности к которым подозревали местное вигилантское националистическое движение «Ус Тумсуу», сотрудничающее с местной властью и выступающее в защиту консервативных ценностей, – сказано в докладе. В первые дни 2019 года совместно с полицией участники движения провели рейд по ночным клубам Якутска, сообщают правозащитники. Члены «Ус Тумсуу» запугивали мигрантов и «вразумляли» якутских девушек, которые, по мнению активистов, должны «возвращаться к своим — якутам».

Также в 2019 году стало известно об еще одна этнонационалистической организация – «Во благо общего народа» (ВБОН). Это азербайджанское движение, пропагандирующее традиционные ценности и здоровый образ жизни, выкладывало в социальных сетях и в телеграм-канале видеоролики с избиениями и скриншоты с угрозами «оскорбителям азербайджанского народа».

Также в 2019 году правозащитники зафиксировали в России 7 нападений на бездомных (1 убитый, 6 раненых) и нападения на Свидетелей Иеговы,

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, преступления практически ежегодно фиксируются в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Тульской областях, Приморском, Краснодарском и Хабаровском краях.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин на встрече с общественностью заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия. По его словам, поправки к Конституции «продиктованы жизнью», так как некоторые вещи «не работают так, как должны работать». «Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, […]