Samsung Galaxy 20 Ultra засветился на первых фото

Samsung Galaxy 20 Ultra засветился на первых фото

04.02.2020, 16:21, Разное

По словам индийского инсайдера Ишана Агарвала, у него в распоряжении появились официальные снимки гаджета Samsung Galaxy 20 Ultra в высоком разрешении. Соответствующие фотографии он разместил в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Как стало известно, речь идёт о первых снимках смартфона Samsung Galaxy 20 Ultra с высоким уровнем детализации. Особое внимание эксперт призывает уделить основной камере девайса, получившей перископный модуль и фирменный «космический» 100-кратный зум. Можно также удостовериться, что блок камеры выступает над поверхностью задней панели аппарата.

На боковой стороне были обнаружены несколько кнопок, регулирующих громкость, либо включающие/выключающие смартфон. Что касается задней панели, то он изогнута по бокам даже больше поверхности дисплея.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин на встрече с общественностью заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия. По его словам, поправки к Конституции «продиктованы жизнью», так как некоторые вещи «не работают так, как должны работать». «Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика