Samsung Galaxy 20 Ultra засветился на первых фото

По словам индийского инсайдера Ишана Агарвала, у него в распоряжении появились официальные снимки гаджета Samsung Galaxy 20 Ultra в высоком разрешении. Соответствующие фотографии он разместил в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Как стало известно, речь идёт о первых снимках смартфона Samsung Galaxy 20 Ultra с высоким уровнем детализации. Особое внимание эксперт призывает уделить основной камере девайса, получившей перископный модуль и фирменный «космический» 100-кратный зум. Можно также удостовериться, что блок камеры выступает над поверхностью задней панели аппарата.

На боковой стороне были обнаружены несколько кнопок, регулирующих громкость, либо включающие/выключающие смартфон. Что касается задней панели, то он изогнута по бокам даже больше поверхности дисплея.

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