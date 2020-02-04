Эксперты определили «час пик» для эпидемии коронавируса

Чен Си, сотрудничающий с Йельским университетом, назвал дату 21 февраля «часом пик» — потенциальным переломным моментом в распространении коронавируса. Эксперт по вопросам общественного здравоохранения рассказал о регистрации на территории материкового Китая 3,23 тысячи заразившихся.

Сутками ранее были выявлены почти 2,83 тысячи случаев заражения. Суммарное количество пациентов пересекло отметку в 20 тысяч человек. Быстрое распространение указывает на достижение эпидемией пика. Чжун Наньшань, ведущий эксперт по новому заболеванию, рассказал об ожидании наивысшей отметки вспышки недуга на 12-16 февраля.

При этом Чен Си из Йельского университета отмечает о возможном наступлении пика 21 февраля. Он аргументирует своё мнение тем, что усилия правительства КНР в вопросах борьбы с коронавирусом оказали существенную помощь в контроле распространения заболевания. Начальная способность патогена к размножению снизилась примерно на 30% после блокировки Уханя в виде карантина.

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