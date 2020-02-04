«Попытка сделать России больно» — СТРАНА о визите Эрдогана в Киев

Эксперты считают, что своим визитом в Киев президент Турции хотел показать свою значимость и влиятельность на Украине для российского руководства. Как пишет «СТРАНА», Эрдоган хотел пройтись по болезненным местам России, что в дальнейшем позволило бы ему получить роль переговорщика между Москвой и Киевом, что в значительной мере позволило бы самой Турции занять более выгодную позицию в переговорах с Россией.



Reuters

Президент Турции Эрдоган 3 февраля посетил Киев. Как пишет «СТРАНА», эксперты сравнивают визит турецкого президента с приездом госсекретаря США Помпео.

«Это поездка по болезненным местам РФ и попытка продать роль переговорщика между Украиной и Россией, что в значительной мере позволило бы самой Турции занять более выгодную позицию в переговорах с Россией. И это попытка сделать больно и неприятно России, показать свою значимость и влиятельность на Украине для российского руководства, создать им дополнительные проблемы, которыми, наверное, можно будет торговать в ходе переговоров», — считает политолог Руслан Бортник.

Лозунг «Слава Украине» из уст Эрдогана также выглядит попыткой уколоть Россию.

О том, что за закрытыми дверями могли обсуждать посредничество турецкого президента на переговорах Зеленского с Путиным, говорит и эксперт Соломон Манн.

«Громогласное заверение Эрдогана о том что «Крым — часть Украины» и «мы всегда выступали за территориальную целостность Украины», в условиях когда сам Эрдоган ссорится с Западом, ввозя российские ПВО, — выглядит как грубый и бестолковый фарс. Эрдоган не станет вкладывать в Украину — ему свои собственные штаны нечем поддержать, ведь отток капитала из Турции в последний год напоминает лавину, а лира теряет позиции почти так же быстро, как гривна в «майданах», — предположил в разговоре с журналистами Манн.

По данным его турецких источников, Зеленский просил Эрдогана выступить с посреднической миссией и при этом предлагал туркам услуги крымскотатарских активистов, которые, впрочем, турецкий лидер отверг.

В целом эксперты полагают, что визит Эрдогана не принёс особого прогресса и не решил ключевых вопросов, как, например, о зоне свободной торговли с Турцией.

«Также между странами отсутствует план или договорённость о стратегическом сотрудничестве, которая, возможно, помогла бы Украине выходить на азиатские рынки и рынки Ближнего Востока, а Турции использовать украинский рынок как потенциально благоприятный рынок в Восточной Европе», — говорит Бортник.

В то же время, по его словам, очевидна попытка Турции использовать Украину в своём диалоге с Россией и попытка Украины за счёт Турции создать видимость международной поддержки и сильной внешней коалиции против России.

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