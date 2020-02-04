В РФ не смогли вычленить штамм уханьского вируса у заболевших китайцев

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у зараженных новым коронавирусом, находящихся в России, наблюдается легкая степень заболевания.

«У них легкая форма, и вычленить у них штамм не представляется возможным», – уточнила вице-премьер, передает ТАСС.

В Китае подтверждено более 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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