В РФ не смогли вычленить штамм уханьского вируса у заболевших китайцев

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у зараженных новым коронавирусом, находящихся в России, наблюдается легкая степень заболевания.
«У них легкая форма, и вычленить у них штамм не представляется возможным», – уточнила вице-премьер, передает ТАСС.
В Китае подтверждено более 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
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