У зараженных коронавирусом в РФ оказалось невозможно выделить штамм

У находящихся в РФ граждан Китая, которые заражены коронавирусом, легкая степень заболевания, в связи с чем невозможно выделить штамм вируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«У них легкая форма, и вычленить у них штамм не представляется возможным», – передает ее слова ТАСС.
Два первых случая заболевания коронавирусом в РФ были выявлены на прошлой неделе в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. При этом сообщалось, что у гражданина КНР, который лечится в Чите, заболевание нашли не сразу.
В Китае пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели более 20,4 тыс. человек, умерли 425 человек. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.
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