Трубе вернули его иск к Зеленскому о незаконном увольнении

Верховный суд вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому и к ГБР по поводу указа об увольнении. Решения суда было обнародовано в Едином государственном реестру судебных решений.

Как говорится в решение суда, заявление было возвращено так как заявитель нарушил правила объединения исковых требований. Согласно закону, в одно производство нельзя объединять требования, которые подсудны разным судам.

Иск к президенту должен рассматривать Верховный суд, а иск к ГБР — Окружной административный суд Киева, отмечается в решении.

Вместе с тем, у Трубы есть право повторно обратиться в административный суд.

16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований», который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

28 января Труба завил, что в Верховный Суд иск о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ГБР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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