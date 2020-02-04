Онкологи отвечают на важные вопросы о раке

Онкологи отвечают на важные вопросы о раке

04.02.2020, 16:18, Новости дня

К Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, Фонд борьбы с лейкемией запустил серию подкастов #СамоеВремяГоворить. В них журналистка Катя Сундукова и онколог Марина Тихонова вместе с приглашенными гостями будут простым языком говорить об актуальных вопросах онкологии.

«Ведущие озвучат всё, о чем обычно предпочитают не спрашивать и не думать, потому что именно компетентная информация от профессионалов своего дела позволить побороть страх», — сообщается в анонсе подкаста на странице «Найди своего доктора».

Гость первого выпуска – онколог Михаил Ласков. В программе «Рака бояться – к ТЭЦ не ходить» идет речь о том, стоит ли бояться жить в так называемом неблагополучном районе; может ли ЭКО вызвать онкологию и о многом другом.

Во втором выпуске ведущие общаются онкогематолог Алексеем Винокуровым, специалистом в области фертильности онкобольных. Он рассказывает о том, как сохранить фертильность после химио- и лучевой терапии и родить здоровых детей после победы над раком.

Ссылка на подкаст — https://soundcloud.com/leikozunet



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Владимир Познер мягко раскритиковал интервью Константина Богомолова для Ксении Собчак и обсудил с режиссёром его назначение на позицию худрука театра на Малой Бронной. Изначально деятель культуры обсуждал ситуацию с назначением со своей возлюбленной. Познер отметил, что не видит ничего плохого в общении с женой на рабочие вопросы. При этом подчеркнул склонность близких людей избегать сложных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика