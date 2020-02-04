Онкологи отвечают на важные вопросы о раке

К Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, Фонд борьбы с лейкемией запустил серию подкастов #СамоеВремяГоворить. В них журналистка Катя Сундукова и онколог Марина Тихонова вместе с приглашенными гостями будут простым языком говорить об актуальных вопросах онкологии.
«Ведущие озвучат всё, о чем обычно предпочитают не спрашивать и не думать, потому что именно компетентная информация от профессионалов своего дела позволить побороть страх», — сообщается в анонсе подкаста на странице «Найди своего доктора».
Гость первого выпуска – онколог Михаил Ласков. В программе «Рака бояться – к ТЭЦ не ходить» идет речь о том, стоит ли бояться жить в так называемом неблагополучном районе; может ли ЭКО вызвать онкологию и о многом другом.
Во втором выпуске ведущие общаются онкогематолог Алексеем Винокуровым, специалистом в области фертильности онкобольных. Он рассказывает о том, как сохранить фертильность после химио- и лучевой терапии и родить здоровых детей после победы над раком.
Ссылка на подкаст — https://soundcloud.com/leikozunet
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Владимир Познер мягко раскритиковал интервью Константина Богомолова для Ксении Собчак и обсудил с режиссёром его назначение на позицию худрука театра на Малой Бронной. Изначально деятель культуры обсуждал ситуацию с назначением со своей возлюбленной. Познер отметил, что не видит ничего плохого в общении с женой на рабочие вопросы. При этом подчеркнул склонность близких людей избегать сложных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые: Сахарный диабет повышает риск сердечных заболеваний / 18 декабря
- Мнение: Небольшая резня в прекрасной Тэйларии. Глава 11. / 18 декабря
- Мнение: О чем забыл Трамп / 9 декабря
- Анастасия Костенко в детстве просила у Деда Мороза крем для увеличения груди / 26 декабря
- Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте / 14 января
- «Не обтекать же»: оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе / 15 декабря
- Эксперт заявил о спаде распространения коронавируса в Китае 8 февраля / 30 января
- Аншлюс Беларуси в Кремле планируют по сценариям Гитлера? / 8 декабря