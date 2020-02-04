Россия ограничила въезд иностранцев из Китая из-за коронавируса

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая из-за коронавируса

04.02.2020, 16:14, Разное

Число его жертв достигло 427.

Россия с 4 февраля временно ограничивает въезд для прибывающих из Китая иностранцев в аэропортах страны. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Исключением будут рейсы, осуществляемые через аэропорт Шереметьево. Ограничения также не касаются жителей стран — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в России. Документ принят для предупреждения проникновения в страну нового коронавируса.

По последним данным, его жертвами стали 427 человек. Как передает Reuters, число зараженных достигло 20 438. В Гонконге зафиксировали второй (первый произошел на Филиппинах) случай смерти за пределами материкового Китая. В МИД КНР процент смертности от нового коронавируса назвали низким, он составил 2,1%.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. В РФ 31 января зафиксировали два случая заражения. С 3 февраля РЖД полностью приостановили железнодорожное сообщение с Китаем, также ограничено авиасообщение. С 14 февраля прекратятся чартерные рейсы.

Источник: Новая газета



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