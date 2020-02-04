В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников резко раскритиковал новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«(Новый проект КоАП, – прим. ВЗГЛЯД) никуда не годится, он возбуждает ненависть к законотворчеству», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Минюст опубликовал проект нового КоАП.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Крашенинников заявлял, что проект нового КоАП усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию.

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