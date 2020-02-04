В Израиле извинились за «пророссийское» освещение событий войны на форуме по Холокосту

Музей «Яд Вашем» извинился за «неточности» в фактах на Всемирном форуме по Холокосту в ответ на критику организаторов мероприятий за то, что РФ отвели якобы «чрезмерную роль в прекращении войны», сообщают СМИ.
Видеоролики, представленные на церемонии, были посвящены почти исключительно роли Советского Союза в разгроме нацистов, преуменьшая роль США, Великобритании и других стран, пишет Times of Israel.
Издание также отмечает, что на форуме также не были упомянуты пакт Молотова-Риббентропа, предшествовавший войне, «оккупация Россией части Польши и другие факты, неудобные для Москвы». В связи с этим форум, организованный в ознаменование 75-й годовщины освобождения Красной Армии лагеря Аушвиц-Биркенау, подвергся широкой критике за «чрезмерное восхищение» президентом РФ Владимиром Путиным.
В итоге музей «Яд Вашем» выступил с извинениями.
«К сожалению, видеозаписи на этом мероприятии включали неточности и лишь частичное отображение исторических фактов, что создало несбалансированное впечатление», – говорится в заявлении мемориального музея Холокоста.
Указывается, что видео «не отражают позицию «Яд Вашема» по этим вопросам», музей привержен, «насколько это возможно, исторической правде».
В конце января польское издание Rzeczpospolita назвало поражением Варшавы итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле. Однако позже Польша заявила о «победе в историческом споре» с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала об этом заявлении Варшавы.
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