Путин уверен, что Россия победит коронавирус, как победила лихорадку Эбола

Путин уверен, что Россия победит коронавирус, как победила лихорадку Эбола

04.02.2020, 16:07, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на скорейший положительный результат в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как перелает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал на встрече с представителями общественности в Череповце.

Он подчеркнул, что наша страна имеет хорошую школу эпидемиологов, примером чему является отечественная вакцина против лихорадки Эбола.

Путин отметил, что рассчитывает и на то, что китайские коллеги победят эпидемию пневмонии, вызванную вирусом 2019-nCoV.

Президент подчеркнул, что вся планета заинтересована в том, чтобы результаты борьбы врачей с новым видом заболевания были как можно более эффективными и дали о себе знать, как можно раньше.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестного вируса, получившего название 2019-nCoV. К настоящему времени помимо Китая, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе, в России.

Число зараженных в КНР превысило 20 тысяч человек, более 420 умерли. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: Вести



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