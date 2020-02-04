Второй самолет вылетел за россиянами в Ухань, первый уже приземлился

Второй военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил РФ направился в китайский город Ухань, чтобы эвакуировать оттуда россиян из-за коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны.

Сопровождать российских граждан на борту будут военные медики, а также специалисты Минобороны в области вирусологии. Они оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами, сообщает "Интерфакс".

Ранее во вторник, 4 февраля, в Китай вылетел первый самолет Воздушно-космических сил России. Первый и второй лайнеры отправились с аэродрома Восточного военного округа.

Всего для операции Минобороны РФ выделило пять военно-транспортных Ил-76МД.

Также ранее сообщалось, что эвакуироваться из Китая захотели 132 гражданина России.

Стало известно, что в аэропорту китайского Уханя уже приземлился первый самолет. Продолжительность полета составила около четырех часов. Военные медики готовятся провести первичный осмотр эвакуируемых, сообщает РИА Новости.

Источник: Вести

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